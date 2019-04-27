Фавр — о пенальти в пользу «Шальке»: они хотят, чтобы игроки отрезали себе руки?

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр выразил недоумение по поводу решения главного арбитра матча 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке-04» (2:4) Феликса Цвайера назначить пенальти в ворота его команды за игру рукой полузащитника Юлиана Вайгля.



«Пенальти в наши ворота, назначенный за игру рукой Вайгля? Футбол превращается в посмешище. Чего они хотят от игроков? Чтобы они отрезали себе руки? Не знаю, как люди, придумавшие эти правила, смотрят в зеркало», — цитирует Фавра Channel News Asia со ссылкой на Sky Germany.



За три тура до конца сезона «Боруссия», набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Опережает «шмелей» «Бавария» (70), у которой игра в запасе. В трёх оставшихся турах «шмелям» предстоит сыграть в гостях с бременским «Вердером» (4 мая), принять «Фортуну» (11 мая) и встретиться на выезде с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (18 мая).

Фавр: окончена ли борьба за победу в Бундеслиге? Да, определённо