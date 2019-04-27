Фавр: окончена ли борьба за победу в Бундеслиге? Да, определённо

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр оценил шансы команды на победу в немецкой Бундеслиге после поражения в матче 31-го тура с «Шальке-04» (2:4).



«Означает ли наше поражение окончание борьбы за титул? Да, определённо», — цитирует Фавра Channel News Asia со ссылкой на Sky Germany.



За три тура до конца сезона «Боруссия», набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Опережает «шмелей» «Бавария» (70), у которой игра в запасе. С таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».



В трёх оставшихся турах «Боруссии» предстоит сыграть в гостях с бременским «Вердером» (4 мая), принять «Фортуну» (11 мая) и встретиться на выезде с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (18 мая).

Фантастический матч в Дортмунде. Возможно, ключевая игра в борьбе за титул 6 голов, 2 прямые красные!