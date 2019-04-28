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Месси с кубком и празднование с детьми. Яркие фото чемпионства «Барсы» в Ла Лиге

Фото: David Ramos/Getty Images
Месси с кубком и празднование с детьми. Яркие фото чемпионства «Барсы» в Ла Лиге
Футбол / Испания

27 апреля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» в 35-м туре испанской Примеры «Барселона» принимала «Леванте». Матч завершился победой сине-гранатовых со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече был забит на 62-й минуте. Его автором стал нападающий Лионель Месси, вышедший на поле на замену в начале второго тайма.

«Барселона», набрав 83 очка, обеспечила себе победу в нынешнем розыгрыше Примеры. Сине-гранатовые финишировали первыми в чемпионате Испании в 26-й раз в своей истории. При этом каталонцам удалось защитить титул после триумфа в прошлом сезоне.

В оставшихся трёх турах Примеры «Барселоне» предстоит сыграть с «Сельтой», «Хетафе» и «Эйбаром». В Лиге чемпионов сине-гранатовые встретятся в полуфинале с «Ливерпулем».

Лучшие кадры с матча «Барселона» — «Леванте» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента из Барселоны.

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