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«Норвич Сити» вышел в английскую Премьер-лигу

«Норвич Сити» вышел в английскую Премьер-лигу
Футбол / Англия

«Норвич Сити» обыграл «Блэкберн Роверс» в матче 45-го тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Даниэля Фарке.

В составе победителей голами отметились полузащитники Марко Штайперман и Марио Вранчич. У соперника единственный мяч записал на свой счёт защитник Льюис Трэвис.

Таким образом, за тур до конца чемпионата «Норвич» обеспечил себе как минимум второе место в таблице, позволяющее напрямую выйти в Премьер-лигу. Команда возвращается в высший дивизион спустя три года.

Второй командой, которая может напрямую попасть в АПЛ, вероятно, станет «Шеффилд Юнайтед». Это станет известно уже сегодня, 28 апреля, если «Лидс Юнайтед» потеряет очки в матче с «Астон Виллой».

Англия - Чемпионшип. 45-й тур
27 апреля 2019, суббота. 21:30 МСК
Норвич Сити
Норидж
2 : 1
Блэкберн Роверс
Блэкберн
1:0 – Штайперман – 13, 2:0 – Вранчич – 21, 2:1 – Трэвис – 23
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