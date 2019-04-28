Спаллетти: с радостью бы остался в «Интере» на 100 лет

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 34-го тура итальянской Серии А с туринским «Ювентусом». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:1.

«Интер» контролировал ход игры в первом тайме, но забить гол всегда нелегко. Во втором тайме «Ювентус» был более агрессивен, а мы дали меньше качества, слишком часто теряя мяч. Как только они получили немного свободного пространства, то вернули игру в нужное им русло.

Обе команды хотели победить, это был интересный матч. Защита — это не наша сильная сторона. «Интер» постоянно должен идти вперёд. Мы могли и должны были побеждать, но в концовке вообще могли проиграть. Команде всё ещё не хватает зрелости и баланса.

Моё будущее? Решать будет клуб. Я бы с радостью остался в «Интере» на 100 лет, но руководство выбирает то, что лучше для клуба, и это правильно», — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

«Ювентус», набрав 88 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Интер» (62) занимает третье место.

В 35-м туре клуб из Турина на своём поле 3 мая проведёт дерби с «Торино», а миланская команда на следующий день в гостях сыграет с «Удинезе».