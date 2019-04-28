Матч 1/2 финала ЛЧ «Тоттенхэм» — «Аякс» обслужит бригада арбитров из Испании

Стали известны арбитры, которые буду работать на первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс», сообщает официальный сайт УЕФА.



Встречу лондонской команды с «Аяксом» обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистентами главного арбитра станут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. В роли видеопомощника рефери выступит Алехандро Эрнандес, его ассистент — Хуан Мартинес. В качестве четвёртого рефери выступит Альберто Ундиано Мальенко.



Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Аякс» состоится 30 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. ответная встреча состоится в Амстердаме 8 мая.