«Уфа» разгромила «Урал» в домашнем матче РПЛ

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Урал». Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Урала» Эрик Бикфалви. Через 6 минут форвард «Уфы» Андрес Вомбергар отправил в ворота екатеринбургской команды ответный гол. На 52-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Урала», который успешно реализовал хавбек «Уфы» Ондржей Ванек. Через 6 минут прямую красную карточку получил защитник гостей Сергей Брызгалов. На 79-й минуте нападающий уфимской команды Сильвестр Игбун записал на свой счёт третий гол хозяев. В концовке встречи Игбун оформил дубль.



«Уфа» набрала 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (33) — на 10-м месте.