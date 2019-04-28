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«Уфа» разгромила «Урал» в домашнем матче РПЛ

«Уфа» разгромила «Урал» в домашнем матче РПЛ
Футбол / РПЛ

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Урал». Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Урала» Эрик Бикфалви. Через 6 минут форвард «Уфы» Андрес Вомбергар отправил в ворота екатеринбургской команды ответный гол. На 52-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Урала», который успешно реализовал хавбек «Уфы» Ондржей Ванек. Через 6 минут прямую красную карточку получил защитник гостей Сергей Брызгалов. На 79-й минуте нападающий уфимской команды Сильвестр Игбун записал на свой счёт третий гол хозяев. В концовке встречи Игбун оформил дубль.

«Уфа» набрала 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (33) — на 10-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 11:30 МСК
Уфа
Уфа
4 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 – Бикфалви – 16, 1:1 – Вомбергар – 22, 2:1 – Ванек – 52 (пен), 3:1 – Игбун – 79, 4:1 – Игбун – 90+1
Удаления: нет – Брызгалов, 58
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