Педро: матч «МЮ» — «Челси» за место в топ-4 АПЛ будет сродни финалу

Нападающий лондонского «Челси» Педро Родригес поделился ожиданиями от выездного матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Для нас это как финал. Очень важно попасть в первую четвёрку. Нам нужно победить в Манчестере, но мы знаем, что там сложно играть. У «красных дьяволов» хорошие игроки и отличная команда. Возможно, сейчас у них не лучший период или они просто находятся не в очень хорошей форме. Нам нужно сражаться вместе, чтобы одержать победу», — приводит слова Педро Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится сегодня, 28 апреля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 18:30 мск.

Лондонская команда, набрав 67 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «красные дьяволы» (64) — шестое.