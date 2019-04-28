«Кьево» с «Пармой» и СПАЛ с «Дженоа» завершили свои матчи Серии А вничью

Завершились два матча 34-го тура итальянской Серии А, в которых «Кьево» принимал «Парму», а СПАЛ — «Дженоа». Обе встречи завершились вничью — 1:1.

В первой игре на гол полузащитника гостей Юрая Куцки на 38-й минуте хозяева ответили результативным ударом форварда Риккардо Меджорини на 66-й минуте. Во втором матче первым отличился СПАЛ. Автором забитого мяча стал защитник команды Фелипе. «Дженоа» сравнял счёт на 56-й минуте, сделал это нападающий Джанлука Лападула.

В турнирной таблице чемпионата Италии СПАЛ занимает 12-е место, набрав 39 очков. «Парма» располагается на 15-м месте, имея в активе 37 очков. За ней следует «Дженоа» — 35 очков. «Кьево» замыкает турнирную таблицу, набрав 15 очков.