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«Кьево» с «Пармой» и СПАЛ с «Дженоа» завершили свои матчи Серии А вничью

«Кьево» с «Пармой» и СПАЛ с «Дженоа» завершили свои матчи Серии А вничью
Футбол / Италия

Завершились два матча 34-го тура итальянской Серии А, в которых «Кьево» принимал «Парму», а СПАЛ — «Дженоа». Обе встречи завершились вничью — 1:1.

В первой игре на гол полузащитника гостей Юрая Куцки на 38-й минуте хозяева ответили результативным ударом форварда Риккардо Меджорини на 66-й минуте. Во втором матче первым отличился СПАЛ. Автором забитого мяча стал защитник команды Фелипе. «Дженоа» сравнял счёт на 56-й минуте, сделал это нападающий Джанлука Лападула.

В турнирной таблице чемпионата Италии СПАЛ занимает 12-е место, набрав 39 очков. «Парма» располагается на 15-м месте, имея в активе 37 очков. За ней следует «Дженоа» — 35 очков. «Кьево» замыкает турнирную таблицу, набрав 15 очков.

Италия - Серия А. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Кьево
Верона
1 : 1
Парма
Парма
0:1 – Куцка – 38, 1:1 – Меджорини – 66
Италия - Серия А. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
СПАЛ
Феррара
1 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 – Фелипе – 36, 1:1 – Лападула – 56
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