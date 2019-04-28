Ткачук: кажется, что «Зенит» уже чемпион по игре и по результату

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ткачук прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:4).

«К первым 10 минутам матча мы были не готовы. Вроде договаривались, что нужно выдержать начало, когда болельщики гонят вперёд соперника. Мне кажется, что «Зенит» уже чемпион по игре и по результату. Видно, что забивают много. Нам было тяжело первые 15 минут. Мы не могли даже выйти с мячом. Но хорошо, что потом получилось забить, в такой праздник. Затем второй, который чуть-чуть переломил ситуацию. Могли навязать борьбу, но, повторюсь, играли с чемпионами.



Нам нужно набирать очки в каждом матче. Одно очко здесь равнялось бы победе.



Я в первый раз забиваю команде, в которой играл прежде. Хотя я играл во многих командах. А тут получилось, мне очень приятно. Но частичка моей жизни осталась в Петербурге, мне нравится этот клуб, и я за него болею», – передаёт слова Ткачука корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.