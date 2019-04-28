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«Лацио» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Кайседо

«Лацио» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Кайседо
Футбол / Италия

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Сампдория» уступила «Лацио» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Обслуживал матч арбитр Фабио Мареска.

Счёт был открыт на 3-й минуте. Автором гола стал Фелипе Кайседо. На 19-й минуте Кайседо увеличил преимущество римского клуба, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Ромуло. Перед самым свистком на перерыв хозяева остались вдесятером из-за удаления Гастона Рамиреса. На 57-й минуте разрыв в счёте сократил Фабио Квальярелла, но большего генуэзцам добиться не удалось.

«Лацио», набрав 55 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Сампдория» (48) — на 9-м месте.

Италия - Серия А. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Сампдория
Генуя
1 : 2
Лацио
Рим
0:1 – Кайседо – 3, 0:2 – Кайседо – 19, 1:2 – Квальярелла – 57
Удаления: Рамирес, 45 – нет
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