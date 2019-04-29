Хацкевич: «Шахтёр» пробил уже 5 пенальти, «Динамо» зарабатывает 5-7 карточек

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Львом» (1:0) в 26-м туре УПЛ.

«После игры с Шахтёром я сказал, что каким бы отрыв от первого места у нас не был, всё равно мы будем выходить на поле и биться. Сегодня мы сражались. Если бы нас осталось семь, мы бы делали то же самое. Уже бегали на коленях, но всё равно терпели, пытались создавать контригру.

Что касается судейства, я уже говорил, что во второй части чемпионата «Шахтёр» пробил уже пять пенальти. Мы одиннадцатиметровые удары не бьем, зато в каждой игре мы зарабатываем по пять-семь жёлтых карточек и удаление. Что бы там не решали наверху, повторю ещё раз: мы будем драться. Это форменное безобразие», — приводит слова Хацкевича официальный сайт клуба.