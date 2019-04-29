Радимов: у «Зенита-2» есть стимул занять не 20-е, а 19-е место в ФНЛ

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу над «Краснодаром-2» (5:2) в матче ФНЛ.

«Конечно, у нас есть мастерство. Но любая ошибка соперника приводит к моментам у чужих ворот. Думаю, здесь сложились и мастерство, и ошибки соперника.

Как тренер скажу, что я первый раз принял команду по ходу сезона. Когда есть два месяца поработать с командой, конечно, это легче. Ты можешь тренировать и готовить команду. Сегодня на поле вышли 6–8 наших воспитанников.

Мы специально поставили так, чтобы сравнить «Краснодар-2» и нашу команду. По моему мнению, в команде должны играть и свои воспитанники, и иногородние. Конкуренция — это двигатель. Конечно, приоритет должен отдаваться своим.

Сейчас встал вопрос о дальнейшей судьбе команды, но мы в любом случае будем играть до конца. У нас есть стимул занять не 20-е место, а 19-е», — цитирует Радимова официальный сайт «Зенита».