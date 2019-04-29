Э. Запашный: «Зенит» — одна из величайших команд нашей страны

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, который побывал на матче 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», поделился своими впечатлениями от посещения игры.

«Очень, конечно, интересная игра. И, согласитесь, победитель в ней при счёте 3:2 был неочевиден. Более того, если бы не удаление у «Крыльев Советов», они могли и на ничью наковырять. Момент у самарцев точно был, и очень хороший. Но вообще, замечательно, что «Зенит» закрепил свой задел и ему до чемпионства осталось всего 4 очка. Мне кажется, если через тур петербуржцы сыграют вничью с ЦСКА, то оставшиеся встречи окажутся для них проходными. Находимся в предвкушении.



Люблю футбол, поклонник этого вида спорта. Слежу за игрой того же «Зенита», тем более находясь сейчас в Петербурге. Считаю, что «Зенит» — одна из величайших команд нашей страны», — цитирует Запашного пресс-служба «Зенита».