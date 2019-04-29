Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков покинул свой пост.



Экс-футболист покинул свою должность по собственному желанию, чтобы не дожидаться увольнения. При этом в клубе ещё не определились с кандидатурой нового спортивного директора.



В феврале «Чемпионат» сообщил, что новое руководство «Динамо» намерено расстаться с Широковым. Акционеры недовольны политикой, проводимой функционером, и его конфликтом с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.



«Динамо» после 26 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 29 очков и находясь в двух очках от зоны стыковых матчей. Бело-голубым в следующем туре предстоит сыграть с ЦСКА в гостях. До конца сезона московская команда встретится также с «Ростовом», «Енисеем» и тульским «Арсеналом».

Хохлов: Широков недоволен результатами? Комментирую только слова специалистов