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Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»

Фото: РИА Новости
Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»
Футбол / РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков покинул свой пост.

Экс-футболист покинул свою должность по собственному желанию, чтобы не дожидаться увольнения. При этом в клубе ещё не определились с кандидатурой нового спортивного директора.

В феврале «Чемпионат» сообщил, что новое руководство «Динамо» намерено расстаться с Широковым. Акционеры недовольны политикой, проводимой функционером, и его конфликтом с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

«Динамо» после 26 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 29 очков и находясь в двух очках от зоны стыковых матчей. Бело-голубым в следующем туре предстоит сыграть с ЦСКА в гостях. До конца сезона московская команда встретится также с «Ростовом», «Енисеем» и тульским «Арсеналом».

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