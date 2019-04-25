Хохлов: Широков недоволен результатами? Комментирую только слова специалистов

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:2) отказался отвечать на вопрос журналиста о заместителе генерального директора московского клуба по спортивным вопросам Романе Широкове.



«Широков подчеркнул, что он недоволен результатами команды? Я могу прокомментировать только слова специалистов», — сказал Хохлов на послематчевой пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале «Зенита».



Петербургский «Зенит» набрал 54 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (28) — на 12-м месте в таблице чемпионата России. В тройку лидеров входят московские клубы «Локомотив» (46) и ЦСКА (44).

«Зенит» одержал победу в матче с «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна