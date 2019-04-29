Маммана: в России каждый день открываю для себя что-то новое

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана ответил на вопрос, какие особенности русской жизни его ещё удивляют, и рассказал о выступлении в Лиге чемпионов.

«Я даже об Аргентине ещё знаю далеко не всё, хотя столько лет там прожил. В России тем более каждый день открываю для себя что-то новое. С течением времени мне нравится жить в Петербурге всё больше. Здесь удобно не только мне, но и моей семье. Пожаловаться совершенно не на что.

Сможет ли «Зенит» в следующем сезоне стать таким «Аяксом»? Все мы мечтаем о том, чтобы «Зенит» играл в Лиге чемпионов. У меня уже был опыт участия в ней, и это незабываемые воспоминания. Если нам удастся выйти в Лигу, это пойдёт в плюс каждому игроку. Но будет особенно круто проявить себя так, чтобы о нас говорили, не сравнивая с другими командами», — цитирует аргентинца пресс-служба клуба.