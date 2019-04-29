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Игрок «Фастава»: Комличенко — топ-нападающий и качественный футболист

Игрок «Фастава»: Комличенко — топ-нападающий и качественный футболист
Футбол / Прочие турниры

Полузащитник злинского «Фастава» Мартин Некаш оценил выступление нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в матче 30-го тура чемпионата Чехии, в котором российскому футболисту удалось отметиться дублем.

«Комличенко – нападающий топ-уровня и очень качественный футболист. Он в очередной раз продемонстрировал, что способен стабильно приносить своей команде голы», — приводит слова Некаша Idnes.cz.

Комличенко выиграл гонку бомбардиров в нынешнем розыгрыше чешского первенства. По итогам сезона в его активе 24 гола. При этом игроку не хватило одного мяча, чтобы побить рекорд чемпионата (25 голов). Николай является воспитанником «Краснодара». За «Младу Болеслав» 23-летний форвард выступает с 2017 года.

Полузащитник «Млады»: Комличенко провёл особенный сезон
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