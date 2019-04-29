Полузащитник «Млады»: Комличенко провёл особенный сезон

Полузащитник «Млады Болеслав» Томаш Пржикрыл поделился мыслями о связке нападающих Николая Комличенко и Муриса Мешановича, а также оценил выступление российского футболиста в нынешнем сезоне.



«Когда эти двое взаимодействуют на поле, это настоящая сила. Оба – потрясающие качественные футболисты. Мы прекрасно знали об этом и смогли использовать их связь в первом тайме. Моей задачей было помогать им. Было здорово.



Что касается рекорда, мы обсуждали это ещё на неделе, и после второго гола я сказал Комличенко, что он может забить ещё. Я верил в него. К сожалению, в одном моменте после этого он не сумел отличиться. Николай был близок к рекорду. Он провёл особенный сезон и заслужил это», — цитирует Пржикрыла iSport.cz.

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