Ханни: все игроки «Спартака» поддерживают Кононова и бьются за него

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).



«Мы не выиграли сегодня и очень этим разочарованы, мы должны были забить второй мяч убить игру, но не получилось. Мы выложились на максимум, боролись все вместе, но нам не хватило удачи и качества в завершении атак. Почему «Спартак» пропускает в последние 15 минут матчей? Не знаю. Я бы не сказал, что часто пропускаем на последних минутах, но сегодня главная причина в том, что мы не забили второй мяч, тем более дома. Это была главная задача.



Кононов – наш тренер, он часть команды, думаю, сложно сейчас не только ему, а всем нам. Мы тоже несчастливы, когда не выигрываем, но мы все поддерживаем Кононова и бьёмся за него», — передаёт слова Ханни корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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