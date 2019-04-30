В семье Бухарова родился сын

В семье полузащитника казанского «Рубина» Александра Бухарова родился ребёнок.

«У Александра Бухарова и его супруги Оксаны родился сын! Мальчика назвали Даниилом! Поздравляем!» — сообщает официальный «твиттер» «Рубина».

34-летний Бухаров перешёл в «Рубин» летом 2018 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (в 6 — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился и получил три жёлтые карточки. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

Ранее Бухаров выступал за «Краснодар-2000», «Черноморец», «Зенит», «Анжи» и «Ростов». Он четырёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России. За сборную России сыграл 9 матчей и забил 1 гол.