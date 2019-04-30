Ван Дейк: «Ливерпулю» в ЛЧ предстоит встреча с лучшим игроком мира

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от встречи с «Барселоной» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, акцентируя внимание на форварде Лионеле Месси.

«Думаю, что Месси — лучший игрок в мире, говорил уже об этом раньше. Вы видите, как играем, защищаемся все вместе и атакуем все вместе. «Ливерпуль» будет готов, предстоит встреча с лучшим игроком мира. Но в «Барселоне» не только его можно выделить, вся команда на высоком уровне.

Мы можем противостоять «Барселоне» на её поле. Надеемся, что сможем добиться хорошего результата перед ответной встречей. «Ливерпуль» попробует сделать всё возможное, чтобы пробиться в финал», — цитирует защитника FourFourTwo.

Матч «Барселона» – «Ливерпуль» состоится 1 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.