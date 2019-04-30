Трём фанатам ЦСКА на два года дали запрет на посещение спортивных мероприятий

Заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов рассказал об итогах 26-го тура Премьер-Лиги.



«На некоторых матчах были зафиксированы нарушения правил поведения зрителей, но службы безопасности сработали хорошо. На матче „Краснодар“ — ЦСКА болельщики „армейцев“ использовали пиротехнику, по результатам просмотра камер были задержаны три нарушителя. Двое из них проживают в Краснодарском крае, один в Московской области. Все привлечены к административной ответственности и понесут наказание: двое суток ареста и два года запрета на посещение спортивных мероприятий.

Сейчас на стадионах действует система распознавания лиц, на этих двух турах попыток прохода не зафиксировано. В предыдущих турах восемь человек не были допущены к проходу на «Открытие Арену». В 24-м туре на «РЖД Арену» не было допущено четыре человека», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.