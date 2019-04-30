«Спартак» оштрафован за выламывание фанатами кресел на матче с «Арсеналом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении клубов Российской Премьер-Лиги по итогам матчей 25-го тура «Арсенал» – «Спартак» (3:0), «Енисей» – «Оренбург» (2:1) и «Крылья Советов» – «Урал» (0:1).



«Арсенал» – «Спартак»: болельщики гостей использовали пиротехнику, также на гостевом секторе выломали не менее 93 кресел. Кроме того на протяжении всего матча на защитном ограждении сидело не менее пяти болельщиков московского клуба. За пиротехнику клуб оштрафован на 125 тыс. рублей, за неправомерную деятельность зрителей, создающую угрозу их жизни и здоровью, штраф 75 тыс. рублей, а за приченение имущественного вреда объекту спорта – 50 тыс.



«Енисей» – «Оренбург»: болельщики «Енисея» демонстрировали несогласованный баннер и скандировали нецензурные выражения. За баннер клуб оштрафован на 25 тыс. рублей, за выражения – на 40 тыс. Эпизод с удалением старшего тренера Айткулова перенесён на следующее заседание.



«Крылья Советов» – «Урал»: болельщики «Крыльев Советов» скандировали нецензурные выражения, клуб наказан на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Гнутая линия Кононова. «Спартак» играл так, будто сливает матч Хуже, чем просто безволие. Ещё один тренер близок к увольнению.