Азмун: сила «Зенита» заключается в нападении

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о своей результативности в петербургском клубе.

«Я многому научился благодаря как своим слабым сторонам, так и сильным. Реализовывая момент, ты добиваешься того, что заслужил, а это лучшее чувство в футболе.



У каждой команды свой стиль игры. «Зенит» отличается атакующим футболом с активным прессингом. При этом наставник помогает не только мне, но и другим игрокам, начиная с вратарей и заканчивая форвардами. Он обязательно даст понять, если захочет, чтобы кто-то забил мяч или выступил в роли ассистента. На тренировках он чётко передаёт нам свои пожелания. Именно поэтому наша сила заключается в нападении», — передаёт слова Азмуна RT.

Напомним, что 24-летний Азмун перешёл в «Зенит» из «Рубина» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне он провёл девять матчей за петербургский клуб в РПЛ и забил восемь голов.