ВТБ завершил сделку по покупке «Динамо»

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль.



«Одновременно завершён вопрос реструктуризации долга ФК «Динамо» перед обществом «Динамо» на сумму 5,3 млрд рублей. Согласно утверждённому графику долг будет погашен в течение восьми лет равными платежами без начисления процентов.



Как уже озвучивалось ранее, внутри футбольного клуба произойдут кадровые перестановки: в частности, совет директоров клуба возглавит Юрий Соловьёв, первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин, ныне занимающий пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора», — сообщили в пресс-службе ВТБ.

В январе текущего года «Чемпионат» сообщал, что банк ВТБ вновь станет основным владельцем «Динамо», а руководить клубом будет Белкин.