В начале следующей недели банк ВТБ станет владельцем «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», банк ВТБ в ближайшее время вновь станет основным владельцем «Динамо». Вопрос о передаче акций уже решён, сейчас оформляются необходимые документы. В начале следующей недели об этом будет объявлено официально. ВТБ готов выделять на «Динамо» сумму от 4,8 до 5,5 млрд рублей ежегодно — в среднем около 65 млн евро.



Играть бело-голубые будут в Петровском парке. Первый матч на новой арене состоится 10 марта со «Спартаком».



Руководить клубом будет Юрий Белкин, который был председателем совета директоров «Динамо» с 2016 по 2018 год, а сейчас является членом совета директоров и советником генерального директора по капитальному строительству. Также Белкин на первых порах будет выполнять роль спортивного директора, пока не подберут замену Роману Широкову. Один из кандидатов— Дмитрий Галямин, ранее работавший в «Динамо» на этой позиции. Дмитрий Хохлов останется на своём посту.