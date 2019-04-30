Гамшик: могу использовать только жесты, чтобы общаться с игроками «Далянь Ифань»

Полузащитник «Далянь Ифань» Марек Гамшик признался, что испытывает трудности в связи с языковым барьером.



«Не сталкивался с подобной ситуацией раньше. Сейчас я не особенно доволен своими выступлениями. Я изо всех сил стараюсь помочь команде. Между китайским и европейским футболом большие различия, но я пытаюсь их преодолеть и адаптироваться.



Много раз хотел пообщаться с товарищами по команде, например на поле, но из-за незнания языка не мог этого сделать. Могу использовать только жесты, чтобы общаться. Конечно, сделаю всё возможное, чтобы найти своё место в команде», — приводит слова Гамшика AFP.



Гамшик перешёл в «Далянь Ифань» из «Наполи» в феврале текущего года. Словацкий футболист выступал за итальянский клуб с 2007 года.

«Далянь Ифань» объявил о подписании контракта с Гамшиком