20-летний защитник «Блэкберна» превысил рекорд скорости Мбаппе

Защитник «Блэкберн Роверс» Тайлер Мэглойр неофициально признан самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает Sky Sports. Английский игрок разогнался до скорости 10,6 метра в секунду в матче Чемпионшипа с «Уиганом» (3:0).



Таким образом, 20-летний футболист обошёл по этому показателю нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, который в матче французской Лиги 1 с «Монако» (3:1) разогнался до 10,55 метра в секунду.



Мэглойр является воспитанником «Блэкберна». Контракт английского защитника с клубом рассчитан до июня 2022 года. «Блэкберн Роверс» набрал 59 очков в 45 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Ранее выход в английскую Премьер-лигу себе обеспечили «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед».