Акинфеев — о Сафонове: в последнее время мало пацанов с такой уверенной игрой

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказал мнение об игре голкиперов сборной России.



«Стараюсь смотреть матчи сборной России. Не всегда получается, но последние две игры смотрел — с Бельгией и Казахстаном. Дело не в том, игра какого голкипера мне нравится. Мне очень нравится, что появляются новые люди.



И Сафонов из «Краснодара», и Гиля, и Андрюха Лунёв — они очень достойно играют. У меня никаких критериев нет, главное, чтобы сборная пропускала поменьше. Ходить и рассказывать, что без меня они теперь напропускают, было бы очень тупо и неправильно.



Сравнения с Сафоновым? Меня об этом не спрашивают по той простой причине, что я не даю интервью. Но тут нечего спрашивать, пусть просто продолжает играть на том же уровне. Ему сейчас главное — уверенно играть. Если продолжит так играть, его ждёт большое будущее. Мало было за последнее время молодых пацанов с настолько уверенной игрой. Желаю ему только удачи», — сказал Акинфеев в эфире телеканала «Россия 24».

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