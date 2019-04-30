Акинфеев: по большому счёту, в последнем дерби со «Спартаком» мы отскочили

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

«Та игра была лучшей разве что по результату. Первый тайм тоже был не особо хорошим. Не было ни одного момента, и, по большому счёту, мы отскочили. Зе Луиш, например, мог отправить мяч в ворота, и было бы другое настроение, тяжелее было бы вскрывать их защиту. Как в игре с «Краснодаром», когда мы быстро пропустили, и всё. Там повезло, здесь не повезло — это нормально. Футбол — череда ошибок, и без них не бывает.



Момент с Мельгарехо? Думал, что поступил неправильно. Мне показалось, что Мельгарехо будет бить, и у меня немножко стал заваливаться корпус. Повезло, что он начал перекидывать, — мяч цепанул за перчатку и не залетел в ворота. Везение, конечно», — сказал Акинфеев в эфире телеканала «Россия 24».