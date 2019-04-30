Экс-президент «Динамо» Соловьёв: Белкин знает толк не только в орехах

Бывший президент «Динамо» Геннадий Соловьёв поделился мнением о покупке клуба банком ВТБ и изменениях в руководстве московской команды. Напомним, накануне ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль. Генеральным директором клуба будет назначен Юрий Белкин.



«Положительно отношусь к сделке, но нужно будет время. Пару лет нужно, чтобы прийти в нормальное состояние Дмитрию Хохлову и всей команде. Н​е надо мешать тренеру, он знает, что делает. У меня такое впечатление, что там непонятно что творится.



Основной спонсор и кормилец — это ВТБ. Понятное дело, что ВТБ платит и влиять ни на что не может. Мы это проходили и при мне, когда был президентом клуба. И при Исаеве, и при Ротенберге была команда. Ее не шарахало, не дергало. Внутри коллектива была дружба. Внутри административной части тоже все хорошо было. В последнее время я не вникаю в ситуацию, которая там есть. Думаю, ВТБ ничто не помешает.



Я​ все время говорил, а сейчас это оказалось мечтой: надо ту молодёжную команду „Динамо“, которая два года подряд с Хохловым занимала первые места, громила всех подряд, вернуть. Соберите эту команду и посмотрите, что будет, — Роман Зобнин, Александр Ташаев, Дмитрий Живоглядов.



Юрия Соловьёва не знаю, но уверен, что мой тезка будет таким же, как Василий Титов. Его туда и ставят, чтобы это было во благо клуба. С​ Белкиным я работал, он был моим вице-президентом. Как говорится, Белкин знает толк не только в орехах. Он настырный, знает, что надо делать. Все будет нормально. Я тремя руками за Юру», — приводит слова Соловьёва сайт телеканала «360».

ВТБ завершил сделку по покупке «Динамо»