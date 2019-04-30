Комличенко за 4 месяца подорожал на Transfermarkt на € 0,7 млн

Сайт Transfermarkt обновил ценники на игроков чемпионата Чехии. По сравнению с декабрьским релизом, российский нападающий клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко подорожал на € 700 тыс. — с € 1,8 до 2,5 млн.

В нынешнем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чешского чемпионата, забив 24 гола. «Млада Болеслав» финишировал на седьмом месте и теперь примет участие в мини-турнире за попадание в Лигу Европы.

23-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» форвард перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за € 400 тыс. В составе «Краснодара» Комличенко принял участие в шести матчах и стал автором одной результативной передачи.