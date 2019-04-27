Комличенко: удивился бы, если бы в начале сезона мне сказали, что забью 24 гола

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко, отметившийся 24-м голом в нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии и ставший его лучшим бомбардиром, поделился мыслями о непокорившемся ему рекорде первенства (25 голов), а также высказался о своём будущем.



«О рекорде не думал вообще. Интерес подогревали друзья и партнёры. Ничего страшного не вижу в том, что не побил его. Это не было самой главной целью. Если бы в начале чемпионата мне сказали, что забью 24, я бы сильно удивился. Поэтому очень рад такому результату.



По поводу моего будущего говорить ещё рано. Повторю, что полностью сконцентрирован на «Младе» и оставшихся матчах. После сезона сядем и всё обсудим. Отпуск проведу с женой, дома», — цитирует Комличенко Sport24.



23-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». За «Младу Болеслав» форвард выступает с 2017 года.

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