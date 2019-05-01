«Ливерпуль» осудил поведение болельщиков в Барселоне

«Ливерпуль» на своём официальном сайте опубликовал заявление насчёт инцидентов с участием болельщиков клуба, которые произошли в Барселоне перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с одноимённой командой.



«Клуб работает с полицией Мерсисайда и властями Испании и пытается идентифицировать людей, причастных к инцидентам. Такое поведение абсолютно недопустимо, и действия данных личностей не останутся без последствий.



Было бы неуместно давать последующие комментарии, поскольку расследование ещё не завершено, однако можем подтвердить, что клуб в дальнейшем будет реагировать на подобные инциденты аналогичным образом и следовать закону», — говорится в заявлении «Ливерпуля».



Ранее стало известно, что шестеро фанатов «Ливерпуля» были арестованы после нападения на работников отеля в Барселоне. Другие болельщики мерсисайдцев отметились не лучшим поведением, толкнув нескольких прохожих в фонтан на одной из площадей города.



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