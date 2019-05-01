Озил: хочу остаться в «Арсенале», я счастлив в команде

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил признался, что хотел бы остаться в клубе. Ранее сообщалось, что «Арсенал» может расстаться с Озилом в летнее трансферное окно.



«Да, я хочу остаться в команде. У меня ещё есть два года по контракту. Не знаю, что будет после этого, но пока у меня есть два года. Я счастлив в „Арсенале“, почему нет? Сейчас мне 30 лет, и у меня ещё есть время, чтобы играть в футбол. Что будет дальше — посмотрим.



У меня нет проблем с Эмери. Никаких проблем. Всегда возникают слухи и предположения со стороны, но внутри команды все знают, что ситуация положительная. Конечно, расстраиваюсь, когда не играю. Мне хочется выступать в каждом матче. Из-за травмы я пропустил ряд игр, но таков футбол. Любой игрок хочет выходить в стартовом составе. Но все решения принимает тренер, нужно принимать это», — приводит слова Озила Sky Sports.

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