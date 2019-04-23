«Арсенал» может продать летом Озила, Мустафи и Мхитаряна

Лондонский «Арсенал» может расстаться с целой группой футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб готов расстаться с игроками, получающими высокую зарплату. На трансфер будут выставлены защитник Шкодран Мустафи, полузащитник Месут Озил и хавбек Генрих Мхитарян. Деньги, вырученные от продаж эти игроков, планируется потратить на усиление состава, так как руководство клуба выделит на трансферы не более € 50 млн.

«Арсенал» также готов выслушать предложения по трансферам вратаря Давида Оспины, защитников Карла Дженкинсона и Калума Чемберса, а также полузащитника Мохамеда Эль-Ненни. Кроме того, лондонский клуб покинут вратарь Петр Чех, который завершит карьеру, и хавбек Аарон Рэмси, договорившийся о переходе в «Ювентус».