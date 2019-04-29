Гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Реал Солт-Лейк»

В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» дома обыграл «Реал Солт-Лейк» — 2:1.

Счёт на 16-й минуте открыл нападающий хозяев Уриэль Антуна, ассистентом выступил Крис Понтиус. В середине второго тайма равновесие восстановил Донни Тоя. Победу «Гэлакси» принёс шведский форвард Златан Ибрагимович, забивший с передачи Себастьяна Ллетгета.

Хозяева одержали шестую победу в семи матчах и, набрав 22 очка, занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, причём имеют игру в запасе. Гости (10) – седьмые.

В параллельной встрече «Сиэтл Саундерс» дома поделил очки с «Лос-Анджелесом» — 1:1.

Счёт уже на первой минуте открыл Джордан Моррис, на четвёртой Карлос Вела восстановил равновесие с передачи Диего Росси. В середине тайма Кристиан Ролдан оставил хозяев в меньшинстве. В компенсированное ко второй половине игры время был удалён защитник «Сиэтла» Кевин Лердам.

«Лос-Анджелес» с 23 очками продолжает лидировать на Западе. «Сиэтл» (18) – третий.