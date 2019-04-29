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Гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Реал Солт-Лейк»

Гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Реал Солт-Лейк»
Футбол / Прочие турниры

В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» дома обыграл «Реал Солт-Лейк» — 2:1.

Счёт на 16-й минуте открыл нападающий хозяев Уриэль Антуна, ассистентом выступил Крис Понтиус. В середине второго тайма равновесие восстановил Донни Тоя. Победу «Гэлакси» принёс шведский форвард Златан Ибрагимович, забивший с передачи Себастьяна Ллетгета.

Хозяева одержали шестую победу в семи матчах и, набрав 22 очка, занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, причём имеют игру в запасе. Гости (10) – седьмые.

В параллельной встрече «Сиэтл Саундерс» дома поделил очки с «Лос-Анджелесом» — 1:1.

Счёт уже на первой минуте открыл Джордан Моррис, на четвёртой Карлос Вела восстановил равновесие с передачи Диего Росси. В середине тайма Кристиан Ролдан оставил хозяев в меньшинстве. В компенсированное ко второй половине игры время был удалён защитник «Сиэтла» Кевин Лердам.

«Лос-Анджелес» с 23 очками продолжает лидировать на Западе. «Сиэтл» (18) – третий.

MLS - Высшая лига футбола
29 апреля 2019, понедельник. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
2 : 1
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
1:0 – Антуна – 16, 1:1 – Тоя – 64, 2:1 – Ибрагимович – 78
MLS - Высшая лига футбола
28 апреля 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
1 : 1
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
1:0 – Моррис – 1, 1:1 – Вела – 4
Удаления: Ролдан, 18, Лердам, 90+5 – нет
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