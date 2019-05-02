Месси: «Барселона» переживает отличный момент, не время критиковать кого-либо

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0). Напомним, аргентинский форвард отметился дублем в этой встрече.



«Мы рады такому великолепному матчу, который провели в этот вечер. Сейчас „Барселона“ переживает отличный момент, во время которого мы должны быть более сплочёнными, чем когда-либо. Мы добьёмся многого вместе, сейчас не время кого-либо критиковать», — приводит слова Месси Marca.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

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