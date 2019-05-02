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Месси забил 600-й гол за «Барселону»

Месси забил 600-й гол за «Барселону»
Футбол / Лига чемпионов

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, сделав дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», забил 600-й гол в играх за каталонский клуб.

Аргентинский капитан сине-гранатовых первым результативным ударом отметился на 75-й минуте, добив в пустые ворота отскок от перекладины после удара Луиса Суареса. Дубль во встрече он сделал на 82-й минуте, отправив мяч в «девятку» ворот красных со штрафного удара.

Всего в составе «Барселоны» Месси провёл 683 матча. Свой первый гол за клуб он забил в ворота «Альбасете» ровно 14 лет назад — 1 мая 2005 года.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Месси принял участие в 46 матчах, отметился 48 результативными ударами и 22 голевыми передачами. Он возглавляет гонку бомбардиров в Примере и Лиге чемпионов.

Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Ливерпуль» в 1-м матче 1/2 финала ЛЧ
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