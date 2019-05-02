Ракитич: великая победа в Лиге чемпионов

Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич в социальной сети поделился своими эмоциями после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев.



«Великая победа в Лиге чемпионов. Спасибо болельщикам за поддержку! Мы будем сражаться, чтобы закончить начатое на «Энфилде», — написал полузащитник в „твиттере“.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».