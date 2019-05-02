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Видаль: вылет «Ювентуса» из ЛЧ меня удивил, это было большое разочарование

Видаль: вылет «Ювентуса» из ЛЧ меня удивил, это было большое разочарование
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль признался, что «Ювентус» его разочаровал в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Напомним, что чилийский футболист выступал за туринский клуб с 2012 по 2015 год, доходя с ним до финала самого престижного еврокубка.

«Вылет „Ювентуса“ из Лиги чемпионов удивил меня. Я был уверен, что команда Аллегри дойдёт до финала. Это было большое разочарование», — цитирует Видаля Sky Sport Italia.

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Аякс» победил «Ювентус» со счётом 2:1 и завоевал путёвку в полуфинал. Видаль вместе с «Барселоной» накануне обыграл в первом полуфинале «Ливерпуль» со счётом 3:0.

Календарь матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».

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