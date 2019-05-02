Райола склоняется к переходу де Лигта в «МЮ», «Ювентус» или «Баварию»

Мино Райола, агент защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта, хочет, чтобы игрок в предстоящее летнее трансферное окно перешёл в «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» или мюнхенскую «Баварию», сообщает Mundo Deportivo.

Сам де Лигт всё ещё предпочитает продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», но Райолу привлекают варианты с другими клубами, поскольку они более выгодны с финансовой точки зрения.

Ранее главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что Матейс точно сменит команду в следующее летнее трансферное окно.

Де Лигт является воспитанником «Аякса». В этом сезоне нидерландской Эредивизии он забил 3 мяча в 31 матче. В 16 встречах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов 19-летний защитник записал в актив 2 гола.