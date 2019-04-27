Бербатов: надеюсь, «Манчестер Юнайтед» заполучит де Лигта

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что «красным дьяволам» в предстоящее летнее трансферное окно нужно попытаться купить защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта.

«Де Лигт играет невероятно, учитывая его возраст. Он действует зрело и уверенно. Его не волнует, против кого ему приходится защищаться. Это может быть даже Роналду или любой другой футболист. Его это не волнует, он просто играет в собственный футбол. Матейс не паникует. У него есть все качества, необходимые защитнику. Этот парень станет невероятным игроком. Он очень талантливый. Надеюсь, «Юнайтед» летом вступит в борьбу и заполучит его», — приводит слова Бербатова The Sun.

«Манчестер Юнайтед», набрав 64 очка, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.