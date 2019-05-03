Ляказетт: «Арсенал» продемонстрировал характер

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал победу над «Валенсией» (3:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы знаем, что ответная игра будет сложной, поэтому, конечно же, нам нужно было забивать сегодня как можно больше. Я имел ещё два момента, в которых я мог бы сыграть лучше, но, к счастью, Обамеянг забил третий мяч.

Мы первыми пропустили. Мы знали, что соперник хорошо играет на втором этаже, и нам нужно быть осторожными с этим во втором матче. Но команда продемонстрировала характер и хорошо отреагировала — это позитивные моменты сегодняшнего вечера.

Мы хотим выиграть Лигу Европы, попасть напрямую в Лигу чемпионов и выиграть трофей. Мы хотим финишировать в первой четвёрке в Премьер-лиге, и если сможем поехать в Баку на финал Лиги Европы, это будет что-то особенное", — цитирует Ляказетта BBC.