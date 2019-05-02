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«Арсенал» добыл волевую победу над «Валенсией» благодаря дублю Ляказетта

«Арсенал» добыл волевую победу над «Валенсией» благодаря дублю Ляказетта
Футбол / Лига Европы

Завершился первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Валенсией». Игра проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 3:1.

Счёт в игре на 11-й минуте открыл защитник гостей Муктар Дьякаби. Голевой передачей на француза отметился Родриго. Однако уже по истечении 14 минут «канониры» не только восстановили равновесие в счёте, но и вышли вперёд. Оба результативных удара в свой актив записал Александр Ляказетт. В первом случае он отличился с передачи Пьера-Эмерика Обамеянга, а во втором эпизоде ему ассистировал Гранит Джака. Точку в матче на 90+1-й минуте поставил Обамеянг после паса Зеада Колашинаца.

Ответный матч команды сыграют ровно через неделю, 9 мая, на «Месталье».

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Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2019, четверг. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
3 : 1
Валенсия
Валенсия, Испания
0:1 – Дьякаби – 11, 1:1 – Ляказетт – 18, 2:1 – Ляказетт – 25, 3:1 – Обамеянг – 90
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