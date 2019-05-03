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Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Мбаппе дисквалифицирован на три матча
Футбол / Франция

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение наказать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Напомним, что форвард был удалён во время финального матча Кубка Франции с «Ренном» (2:2, 5:6 по пенальти).

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, 20-летний футболист дисквалифицирован на три матча. Дисквалификация будет распространяться на все турниры, в том числе и на встречи национального первенства.

Таким образом, Мбаппе не поможет своей команде в предстоящих матчах Лиги 1 против «Ниццы», «Анже» и «Дижона». Кроме того дисциплинарная комиссия открыла дело против другого форварда «ПСЖ» Неймара. По окончании матча с «Ренном» он ударил одного из болельщиков на трибуне.

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