Миньоле: Алисон — самый совершенный вратарь, которого я видел в своей карьере

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле поделился мыслями о своём партнёре по команде Алисоне Бекере, после прихода которого он перестал попадать в состав.



«Мы с женой строим дом в Испании. Я говорю на нескольких языках, и в прошлом году мы решили начать учить испанский. Потом Алисон перешёл в «Ливерпуль», и эта надобность отпала. Теперь я говорю на испанском с ним.



Как и любой другой вратарь, я учусь у своих партнёров. Алисон – главный голкипер Бразилии. Он опережает Эдерсона. Мне кажется, что главное отличие между ними заключается в том, что Али лучше играет руками. Он — самый совершенный вратарь, которого я видел в своей карьере. Он очень хладнокровный.



Отсутствие игровой практики даётся нелегко. Ощущение победы, когда находишься на поле, – этого мне не хватает больше всего. Я понимаю, как происходит так, что люди, которые вообще не играют, перестают работать. Именно поэтому я не даю себе расслабиться. Я прихожу в зал к 9 часам утра. Должно быть, парни смотрят на меня и думают: «Что этот идиот снова здесь делает?» — цитирует Миньоле Daily Mail.

Алисон стал 5-м вратарём, не пропустившим в 20 матчах АПЛ в одном сезоне