Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо Брянск» — «Торпедо». 4 мая. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тухель претендует на приз лучшему тренеру сезона во Франции

Тухель претендует на приз лучшему тренеру сезона во Франции
Футбол / Франция

Союз профессиональных футболистов Франции опубликовал в социальной сети список претендентов на награду лучшему тренеру нынешнего сезона в Лиге 1. В пятёрку претендентов вошли: Кристоф Гальтье («Лилль»), Бруно Женезио («Лион»), Давид Гуйон («Реймс»), Тьерри Лоре («Страсбург») и Томас Тухель («Пари Сен-Жермен»).

За четыре тура до финиша чемпионата «ПСЖ» уже обеспечил себе чемпионский титул. «Лилль» на данный момент занимает второе место, опережая на шесть очков «Лион». «Реймс» идёт восьмым, а «Страсбург» – 10-м.

В последние годы тренеры «ПСЖ» нередко завоёвывали данную награду. В 2015 и 2016 годах её выигрывал Лоран Блан, а в 2018 году — Унаи Эмери.

Календарь матчей Лиги 1 можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент