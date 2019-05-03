Тухель претендует на приз лучшему тренеру сезона во Франции

Союз профессиональных футболистов Франции опубликовал в социальной сети список претендентов на награду лучшему тренеру нынешнего сезона в Лиге 1. В пятёрку претендентов вошли: Кристоф Гальтье («Лилль»), Бруно Женезио («Лион»), Давид Гуйон («Реймс»), Тьерри Лоре («Страсбург») и Томас Тухель («Пари Сен-Жермен»).

За четыре тура до финиша чемпионата «ПСЖ» уже обеспечил себе чемпионский титул. «Лилль» на данный момент занимает второе место, опережая на шесть очков «Лион». «Реймс» идёт восьмым, а «Страсбург» – 10-м.



В последние годы тренеры «ПСЖ» нередко завоёвывали данную награду. В 2015 и 2016 годах её выигрывал Лоран Блан, а в 2018 году — Унаи Эмери.

Календарь матчей Лиги 1 можно посмотреть на «Чемпионате».