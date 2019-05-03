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Вышедшая в Серию А «Брешия» хочет заполучить Балотелли

Вышедшая в Серию А «Брешия» хочет заполучить Балотелли
Футбол / Италия

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли может летом вернуться в Италию, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересована «Брешия», лидирующая в таблице Серии B и досрочно обеспечившая себе выход в Серию А. Сам Балотелли также выступает за переход, поскольку он рос в Брешии, а его дом расположен в 200 метрах от домашнего стадиона команды.

При этом отмечается, что ради трансфера Марио придётся пойти на значительное понижение зарплаты – по условиям контракта с «Марселем» итальянец получает € 5,4 млн в год. Соглашение форварда с французским клубом рассчитан до лета этого года.

Ранее Балотелли выступал в Италии за «Интер» и «Милан». В нынешнем сезоне нападающий отметился 8 голами и 1 результативной передачей в 22 матчах Лиги 1.

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